Etterbeek krijgt tijdelijk 11 vrouwelijke straatnamen tijdens eerste feministische rondleiding 

Geen enkele Brusselse gemeente als Etterbeek heeft meer straten die vernoemd zijn naar voormalige kolonisten, en heeft minder straten die genoemd zijn naar vrouwen. Om dat enigszins weer recht te trekken, heeft Etterbeek een feministische en dekoloniale wandeling uitgestippeld, en die is gisteravond voor de eerste keer afgelegd. Op die wandeling zijn tijdelijk 11 nieuwe straatnaamborden opgehangen om vrouwen een plaats te geven in Etterbeek en tegelijkertijd het koloniale verleden van de gemeente in vraag te stellen.

Veerle Decraene woont in Etterbeek en is ook mee gaan wandelen: "Het leek me wel interessant om te weten wat er in Etterbeek allemaal bestaat qua straatnamen die genoemd zijn naar vrouwen en wat de geschiedenis is die er achter schuilt"