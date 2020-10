Eerste gemeenschappelijke EU-coronakaart kleurt overwegend rood

De nieuwe kaart komt er na overleg tussen de Europese ministers. Elke EU-lidstaat engageert zich ertoe om wekelijks drie soorten gegevens over te maken aan het ECDC: het aantal nieuw bevestigde coronagevallen per 100.000 inwoners in de voorbije 14 dagen, het aantal uitgevoerde tests per 100.000 inwoners in de voorbije 7 dagen en het percentage positieve tests in de afgelopen week, de zogenaamde positiviteitsratio.

Op basis van die gegevens kent het ECDC een kleurcode toe aan de verschillende landen. Groen wanneer er minder dan 25 bevestigde gevallen per 100.000 inwoners zijn en de positiviteitsratio lager ligt dan 4 procent, oranje bij minder dan 50 bevestigde gevallen per 100.000 en meer dan 4 procent positiviteitsratio (of bij 25 tot 150 bevestigde gevallen per 100.000 en een ratio lager dan 4 procent), rood bij 50 of meer gevallen per 100.000 inwoners en minstens 4 procent positieve tests (of bij meer dan 150 positieve gevallen op 100.000, onafhankelijk van de positiviteitsratio).

De gemeenschappelijke Covid-kaart wordt wekelijks geüpdatet. Hierdoor kunnen lidstaten maatregelen opleggen aan wie uit een gekleurde zone komt. Zulke beslissingen blijven dus een nationale aangelegenheid, al spraken de lidstaten af dat er geen reisbeperkingen ingesteld zullen worden tegen wie uit een groene zone komt. Ook zou niemand de toegang tot een land mogen worden geweigerd, ook al komt hij uit een oranje, rode of grijze zone. De landen zullen ook rekening houden met de epidemiologische situatie op hun eigen grondgebied.