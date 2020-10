Na zware gasexplosie Luik waarbij 14 mensen stierven: eigenaar gebouw veroordeeld

Het was een bijna apocalyptisch beeld in een straat pal in het centrum van Luik: in een reeks rijwoningen was één statisch herenhuis helemaal verdwenen. De gasexplosie gebeurde in de rue Léopold 18, in de nacht van 26 op 27 januari 2010, iets voor 2 uur 's nachts. Het herenhuis was opgebouwd in appartementen, en telde 5 verdiepingen. Net na de explosie was de gevel nog zichtbaar, maar die stortte uiteindelijk ook in.