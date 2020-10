Erasmusstudente in Italië: "Ik ben blij dat ik nu niet in België zit"

Als je op stap gaat in Italië, dan is het normaal gezien zo dat je in het café je drankje gaat halen en dat dan buiten opdrinkt. Dat mag nu niet meer. Na 21 uur moet je daar binnen aan een tafeltje gaan zitten. "Er zijn altijd een aantal mensen die zich niet aan de regels houden", zegt Sofie . "De politie controleert hier heel hard. Ik heb ze gisterenavond verschillende keren voorbij zien komen. Iedereen is heel streng voor zichzelf en doet zijn best."