EU treft sancties tegen zes hooggeplaatste Russen voor vergiftiging oppositieleider Navalny 

De zes Russen bekleden hoge posities in Rusland. Volgens de EU hebben ze allemaal een rol gespeeld in de vergiftiging van Navalny. Ze waren op de hoogte van de vergiftiging, hebben toestemming gegeven om Navalny te vergiftigen, of ze hebben het op een of andere manier mogelijk gemaakt om het zenuwgif novitsjok te verkrijgen.

