Ex-schepen Grimbergen veroordeeld voor zedenfeiten met minderjarige jongens

De voormalige schepen gaf vorige maand op zijn proces toe dat hij in 2016 en 2017 enkele jongens van 17 jaar oud geld had gegeven om daarna seks met hen te hebben. Zo nam hij iemand mee naar het gemeentehuis, maar de tiener ging er verder niet op in. Een andere tiener nam hij mee naar zijn woning, waar hij wel seks had met de jongen.