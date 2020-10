Verpleegkundige Fatima El Boubsi volgt Sammy Mahdi (CD&V) op in gemeenteraad Vilvoorde: "Ik wil voor mensen zorgen"

Om zich optimaal te kunnen engageren voor zijn bevoegdheden binnen de federale regering en omdat hij niet wil cumuleren, stelde Sammy Mahdi zijn zetel in de gemeenteraad ter beschikking. Eerste opvolger bij zijn partij CD&V is Fatima El Boubsi. Zij is in het dagelijkse leven verpleegkundige in het AZ Jan Portaels in Vilvoorde. In deze coronatijden krijgt daardoor ook de zorg een stem in het lokale politieke forum.