Fossiele voetafdrukken: prehistorische vrouw haastte zich met peuter langs een meer en kwam zonder terug

De sporen vertellen een opmerkelijk verhaal en roepen ook veel vragen op, zo schrijven professor Matthew Bennett en doctor Sally Reynolds van de Bournemouth University, twee van de onderzoekers.

Wat deed dit individu alleen met een kind op de playa en waarom had ze haast? Het spoor wijst duidelijk op sociale organisatie, ze kenden hun bestemming en leken er zeker van te zijn dat ze vriendelijk ontvangen zouden worden. Was het kind ziek? Werd het naar zijn moeder teruggebracht? We kunnen het op geen enkele manier te weten komen en het is makkelijk om te speculeren met weinig of geen bewijs. Wat we wel kunnen zeggen, is dat de vrouw zich waarschijnlijk ongemakkelijk zal gevoeld hebben in die vijandige omgeving, maar dat ze toch bereid was om de reis te ondernemen, aldus Bennett en Reynolds.

"Dit onderzoek is belangrijk omdat het ons helpt onze voorouders te begrijpen, hoe ze leefden, hun overeenkomsten en hun verschillen", zei Reynolds, hoogleraar paleo-ecologie van de hominini. "We kunnen in de schoenen, of voetafdrukken, staan van deze persoon en ons voorstellen hoe het was om een kind te dragen terwijl we over moeilijk terrein stappen, omringd door mogelijk gevaarlijke dieren."

"Ik ben zo blij dat we dit prachtige verhaal dat millennia overstijgt kunnen aan het licht brengen", zei Marie Sauter, de hoofdopzichter van het White Sands National Park waar de sporen gevonden zijn. "Als we de duizenden jaren oude afdrukken van een kind zien, weten we weer waarom het zo belangrijk is om zorg te dragen voor deze bijzondere plekken."

White Sands bevat de grootste verzameling fossiele afdrukken uit de IJstijd ter wereld. Veel van die afdrukken werden al 60 jaar geleden ontdekt, maar de laatste 10 jaar zijn ze intensief onderzocht, onder meer omdat veel afdrukken snel verdwijnen door erosie.

"Wat de afdrukken in White Sands zo uniek maakt, is de ongelooflijke interactie tussen mensen en andere dieren uit de IJstijd die we kunnen vaststellen", zei David Bustos, programmamanager bij het nationaal park.

"Toen ik voor het eerst de met tussenpozen opduikende afdrukken van de peuter zag, deed het me denken aan een vertrouwd voorval", zei Thomas Urban, onderzoeker aan de Amerikaanse Cornell University. Iedereen die zich al eens met een kind in de armen door een supermarkt gehaast heeft voor sluitingstijd, zal ongetwijfeld begrijpen wat hij bedoelt.

De studie van het internationale team bestaande uit onderzoekers van de Bournemouth University, Cornell University, Liverpool John Moores University, het Royal Veterinary College in Hatfield en de National Park Service is gepubliceerd in Quaterary Science Reviews.

Dit artikel is gebaseerd op persberichten van Cornell University, White Sands National Park en Bournemouth University en een artikel in The Conversation.