Geen Zesdaagse van Gent dit jaar

Wat de Zesdaagse van Gent zo'n unieke belevenis maakt, blijkt nu een vloek te zijn: De band tussen de toeschouwers en de renners. In het Kuipke van Gent zit het publiek letterlijk bovenop de renners en het middenplein is vaak één kolkende massa supporters. Fijn in normale jaren maar een nachtmerrie in coronatijden. Het publiek drastisch inperken zou de ziel van de Gentse Zesdaagse geweld aandoen. Om in de tribunes te geraken moet het publiek ook nog eens door de catacomben van het Kuipke, een afgesloten ruimte die moeilijk te verluchten is, dus ook dat is niet ideaal. Resultaat: geen Zesdaagse dit jaar.