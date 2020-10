Hans Bonte wil strengere maatregelen voor Vlaamse rand: "Hopelijk brengt coronabarometer eindelijk duidelijke regels"

"Ik heb het ermee gehad", vertelt Hans Bonte in Start je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel. "De barometer wordt al enkele weken aangekondigd en tegelijkertijd is er een ongelooflijke verslechtering van onze besmettingscijfers. Het is 12 uur." De coronabarometer zou zorgen voor verstrengde maatregelen in zones waar dat nodig is.

Voor de burgemeester van Vilvoorde is het duidelijk: als de barometer er vrijdag niet komt, legt hij zijn stad zelf maatregelen op. "Binnen de rand rond Brussel is het noodzakelijk dat we samen strengere maatregelen nemen. In de top tien van slechtst scorende gemeenten in Vlaanderen liggen er acht in de rand rond Brussel. We staan in de vuurlinie."