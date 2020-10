Het gaat in Nagorno-Karabach niet om "separatisten"

De Russische Nobelprijswinnaar Andrej Sacharov zei ooit dat Nagorno-Karabach voor Azerbeidzjan een kwestie van ambitie is, terwijl het voor Armenië een kwestie is van leven en dood. Beseffen we in het Westen wel hoe gevaarlijk dit conflict is? Onder meer de Sultan Murad Brigade - een van de meest radicaal-islamistische milities die het Turkse leger in Syrië ondersteunt - verspreidde onlangs een geluidsopname met een oproep om in Artsakh “tegen de christenen mee te gaan vechten”. In jihadistische kringen windt men er geen doekjes om: het front is van het Midden-Oosten verschoven naar de Kaukasus.