Hoe leef je in quarantaine in hetzelfde huis? “Aparte verdiepingen, mondmasker en veel berichten sturen”

Vanbelleghem zijn zoon keerde positief terug van een vormingsweekend met de jeugdbeweging. “We moesten toen kiezen of hij op kot zou blijven in Gent of of we hem in huis zouden nemen. We hebben daarover lang getwijfeld. Maar hij zit op een verdieping met 4 jonge studenten met een gemeenschappelijke toilet en douche. We konden dat risico niet nemen. Ik ben hem in Gent gaan halen. We hebben dat zo veilig mogelijk gedaan met mondmaskers en afstand houden. Maar na die rit hebben ze mij verplicht om in quarantaine te gaan”, vertelt Vanbelleghem.