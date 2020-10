Indrukwekkende vogeltrek boven de Kalmthoutse Heide: 45 duizend koperwieken op paar dagen tijd

Met tellingen kunnen vogelaars in kaart brengen welke vogels er zoal in ons land passeren. Daarmee voert men dan analyses uit. Bram telt dus niet alleen de koperwieken, maar wel alle vogels die over de Kalmthoutse Heide vliegen. Dat is best een intensieve bezigheid. "Vaak komen de vogels in groepen van 200 tot 300 vogels overgevlogen. Dan moet je doorwerken", vertelt hij. Toch doet hij niets liever. "Het is elke dag opnieuw spannend afwachten, want je weet nooit welke vogels er zullen passeren. Gisteren passeerden er wel honderden buizerds. Als je vandaag buitenkomt en omhoog kijkt, kan je misschien nog grote groepen zien vliegen."