Kurt Van Eeghem over overleden collega Gerty Christoffels: "Ik bewonder hoe mooi ze altijd sprak"

Kurt Van Eeghem groeide op in Zeebrugge en presenteerde destijds het programma "De Drie Wijzen". Gerty Christoffels zat toen in het panel, met onder andere Jacques Vermeire. Van Eeghem heeft ook genoten van haar programma "Boeketje Vlaanderen". Kurt en Gerty zijn tot op het laatst hecht bevriend geweest. "We voelden ons samen 2 vriendinnen", zegt Kurt.

Dat Kurt Van Eeghem houdt van het Nederlands is bekend. En op dat vlak had hij een medestander in Gerty Christoffels. Hij had bewondering voor hoe mooi ze praatte, in elk programma waar ze aan heeft meegewerkt. "Om te beginnen: "Boeketje Vlaanderen". Dat programma is een begrip dat je niet meer weg kunt denken uit de geschiedenis van de VRT", zegt hij. "Zij wàs "Boeketje Vlaanderen". Daarna was ze in "De Drie Wijzen" een van onze meest geliefde panelleden. Ze deed dat altijd in een onberispelijk Nederlands. Altijd met een grote glimlach."

