Labo Jan Ypermanziekenhuis analyseert recordaantal coronatests: "We gaan voluit om de epidemie te bedwingen"

"Het is een toename die we niet hadden zien aankomen", zegt Jonckheere. "Het zet dus heel veel druk op iedereen die zich inzet op de analyse en de afnames." Ook de screeningsposten zijn extra bemand. Daar worden mensen getest die via de contacttracing of de corona-app bericht kregen dat ze zich moesten laten testen. Het Jan Yperman heeft zo een post in Poperinge en in Ieper. Daar werken samen 8 mensen.

Het laboratorium is niet alleen uitgebreid in mankracht. Er zijn ook extra toestellen aangekocht om snel te kunnen werken. Het labo streeft er naar om binnen de 12 uur een resultaat af te leveren. "We gaan voluit", zegt klinisch bioloog Stijn Jonckheere. "Maar we doen het om ons steentje bij te dragen om de epidemie te bedwingen."