Landen keurt voorstel Infrabel over afschaffing overwegen af: "Niet goed voor mobiliteit in de stad"

Voor alle duidelijkheid: dit is nog maar een eerste denkoefening van Infrabel. Maar burgemeester Gino Debroux (L'anders) spaart zijn kritiek niet. "Dit voorstel heeft een ingrijpende impact op het verkeer in onze deelgemeenten. Onze aandacht gaat in de eerste plaats uit naar de veiligheid van onze voetgangers en fietsers. Bovendien heeft Landen nog heel wat landbouwverkeer op zijn wegen. Daarom hebben wij aan Infrabel laten weten dat we hier zonder verdere bevraging én inspraak van de burgers niet akkoord mee kunnen gaan", stipt de burgemeester aan.

"De stad was van plan om in november een enquête te houden over haar nieuwe mobiliteitsplan", voegt mobiliteitsschepen Gerty Lintermans (CD&V) toe. "De voorstellen van Infrabel doorkruisen ons eigen plan en we zullen dan ook een tweede enquête moeten houden over de voorstellen van Infrabel."