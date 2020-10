Leuvense Sint-Pieterskerk komt tot leven met hologrammen

Bij twaalf topstukken krijg je spectaculaire 3D-beelden en animaties te zien. Een mooi voorbeeld is het prachtige triomfkruis boven het altaar, een meesterwerk van rond 1490 van beeldsnijder Jan Borman II. "Het bevindt zich erg hoog in de kerk, maar dankzij de HoloLens zie je het vlak voor je, op grondniveau. Je kan eromheen wandelen en het van alle kanten bekijken, terwijl je via de luidsprekertjes uitleg krijgt", vertelt curator Peter Carpreau. "De tour van de Sint-Pieterskerk wordt zo een unieke beleving, die je volledig onderdompelt in de geschiedenis van de werken en van het gebouw. Je kan gewoon door het topstuk ‘Het Laatste Avondmaal’ van Dieric Bouts langs Jezus en zijn apostelen heen wandelen." (Tekst gaat verder onder foto).