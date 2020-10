Mama van UGent-studente: "Code rood beknot de jeugd van mijn dochter"

De dochter van Carine Lenoir uit Staden is een eerstejaarsstudente aan de Universiteit Gent. Ze studeert psychologie en zit op kot in Gent. Vanaf maandag 26 oktober worden alle fysieke lessen op de campus geschrapt. Mama Carine maakt zich toch wat zorgen. "Ik begrijp de beslissing, want de coronacijfers zijn echt niet goed", zegt ze. "Mijn dochter moest nu al heel weinig op de campus zijn om les te volgen. Nu zal dat helemaal niet meer nodig zijn. Dat lijkt me niet gemakkelijk voor haar, want ze zal veel minder sociaal contact hebben. Ook voor groepswerken lijkt het me handig om af te spreken en elkaar in het echt te zien. Dat zal nu ook niet meer lukken. Je kan dus nog moeilijk een band opbouwen met iemand."

"Ik denk dat de studenten een triestige periode tegemoet gaan", gaat Lenoir voort. "Mijn dochter zat vorig schooljaar nog in het zesde middelbaar. In de periode van de lockdown merkte ik dat ze soms erg verdrietig was. Ik maakte me toen al wat zorgen, maar nu zit ze op kot en zie ik haar veel minder. Dus nu kan ik niet zien of er iets scheelt of niet. Gelukkig heeft ze een vriend. Dat stelt me wel gerust. Mocht er iets fout lopen, dan hoor ik het wel via hem."