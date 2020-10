Mieke Vogels: “Laat familie en mantelzorgers binnen in woonzorgcentra. Ze zijn de oplossing, niet het probleem”

Mieke Vogels (GroenPlus) pleit ervoor om mantelzorgers en familie mee binnen te laten in woonzorgcentra. “Tijdens de eerste golf zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd”, zegt Vogels als voorzitter van de ouderenvereniging van Groen in Start Je Dag. “Ouderen zijn in onmenselijke omstandigheden gestorven en de familie werd toen geweerd uit de woonzorgcentra. Men wilde het virus buitenhouden. De familie mocht niet binnen en toch zijn er drama's gebeurd in woonzorgcentra. Dat moet nu anders. Toch krijg ik veel signalen van verstrengingen in woonzorgcentra. Slechts één van de kinderen mag binnen. Bezoek mag niet meer op de kamer. Dat is heel pijnlijk voor vele ouderen.”