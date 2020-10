Minister van Onderwijs Weyts (N-VA) bezorgd over meer online les in hoger onderwijs: "Wat met eerstejaars?"

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) reageert bezorgd nu meer en meer hogescholen en universiteiten naar code oranje of zelfs code rood overschakelen. Dat betekent dat er meer of zelfs bijna uitsluitend online les gegeven zal worden. "Ik maak me vooral zorgen om de eerstejaars", zegt hij. "Die komen in een totaal nieuwe, anonieme wereld terecht. Die zijn vertrouwd met een schoolsysteem, maar helemaal niet met het hoger onderwijs. Ze hebben nog geen routine en worden nu een beetje aan hun lot overgelaten."