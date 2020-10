Diepenbekenaar Bram Vanhove is met een busje onderweg naar India: "Misschien kom ik nog terug, misschien ook niet"

Begin dit jaar heeft Bram Vanhove een oldtimer busje gekocht, en hij heeft dat helemaal opgemaakt. Hij had al dadelijk het idee om met het busje op reis te gaan. Het oorspronkelijke plan was om al in het voorjaar te vertrekken, maar door het reisverbod in de eerste coronagolf was dat niet mogelijk. In augustus is hij dan toch in zijn busje gestapt, richting India.

Het is niet zijn bedoeling om zo snel mogelijk in India aan te komen. Bram wil vooral genieten van de hele reis, hij gaat bewust langzaam verder. Zo is hij een hele tijd in het Zwarte Woud in Duitsland gebleven, om er te genieten van de uitzichten en de wandeltochten.