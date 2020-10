Mondmaskers verplicht op kerkhoven in Vlaamse Ardennen tijdens Allerheiligenperiode

Andere maatregelen worden sneller ingevoerd. Vanaf morgen zullen ook de restaurants om 11 uur 's avonds dicht moeten, net als de cafés. “Het is niet leuk, maar de situatie is ernstig. Daarom hebben we besloten om een aantal extra maatregelen te nemen. Zo hebben we het sluitingsuur voor de drankgelegenheden, evenementen en restaurants gelijkgesteld. Alle restaurants, evenementen, take-aways en drankgelegenheden moeten vanaf morgen, vrijdag 16 oktober, sluiten om 23 uur. Door deze gelijkstelling van het sluitingsuur blijft de regel bovendien ook duidelijk en eerlijk voor iedereen”, zegt de intergemeentelijke veiligheidscel.