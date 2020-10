Na Leuven sluit ook Overijse restaurants om 23 uur

"Met deze beslissing maken we het sluitingsuur voor alle restaurants en drankgelegenheden gelijk", zeg burgemeester Inge Lenseclaes ((OV2002 - N-VA) . "We willen vermijden dat er te veel mensen tegelijk op dezelfde plaats zijn. We hebben de maatregelen bovendien vorige week al voorbereid, en maandag de knoop dan doorgehakt. We zien ook dat er meer maatregelen in Waver genomen worden, en dat is niet ver van Overijse. Leuven heeft ook verstrengd. Dat zijn allemaal dingen waar we rekening mee houden."