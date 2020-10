Natuur in Rivierpark Maasvallei leeft op: maken de otter en de visarend hun opwachting?

De nieuwe natuur is een gevolg van het project Grensmaas dat loopt van 2007 tot 2027. "De rivier kon niet langer rechtdoor tussen hoge oevers stromen", vertelt Katrien Schaerlaekens. "Door de overstromingen in de jaren '90 is dat besef gekomen. Sindsdien is men eraan beginnen werken." Daardoor kwamen er rivierverruiming en lage natuurlijke oevers en de natuurlijke bedding van de Maas is met ruim vijftien kilometer uitgebreid. De onderzoekers hopen op een verdubbeling van het natuurgebied tot minstens 6000 ha.

Er zijn ook enkele knelpunten. De lange droogteperiodes zorgen voor laagwater en een minimale stroming in de Grensmaas, met verschillende gevolgen zoals bijvoorbeeld overmatige algengroei. De onderzoekers pleiten daarom voor een slim stuwbeheer.