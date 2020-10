Hogescholen PXL en UCLL blijven in code geel, ondanks stijgend aantal besmettingen in Limburg

Voor een hogeschool maakt het verschil tussen code geel en code oranje niet zoveel uit, horen we bij de hogescholen. Bij geel mag de helft van de studenten op de campus zijn, bij oranje een vijfde. Dat geldt voor de hoorcolleges, niet voor de praktijklessen. "We hebben minder hoorcolleges in grote aula's en dat is het grote verschil met bijvoorbeeld universiteiten," zegt directeur Ben Lambrechts van Hogeschool PXL.

De hogescholen zeggen wel dat ze afwachten op wat mogelijk morgen op het overlegcomité beslist wordt. "Het kan zijn dat er dan strengere maatregelen worden opgelegd en die zullen we loyaal volgen", gaat Lambrechts verder. Volgens hem is er maar één volgende stap en dat is code rood. Dat betekent dus bijna alle lessen online.

Op dit moment vindt Lambrechts zelf die code rood niet nodig, omdat er op de hogeschool zelf weinig overdracht blijkt te zijn van het coronavirus. "Er zijn wel studenten met een coronabesmetting, maar dat gebeurt meer in de privésfeer. Ik vind onze hogeschool op dit moment dus een veilige instelling", zegt hij.