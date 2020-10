Ook YouTube bant complottheorieën QAnon

"We nemen een nieuwe stap in onze inspanningen om haat en intimidatie in te dammen door meer inhoud van samenzweringstheorieën te verwijderen, die wordt gebruikt om geweld te rechtvaardigen", dat staat te lezen in de verklaring van Youtube. Het videoplatform verbiedt met zijn nieuwe regels nu dit soort inhoud.



YouTube, dat eigendom is van Google, en 2 miljard maandelijkse gebruikers heeft, zegt ook dat het tienduizenden video's heeft verwijderd die aan QAnon zijn gekoppeld en honderden kanalen heeft verboden. Het platform deed dit in het bijzonder omdat er "gedreigd werd met geweld te gebruiken" of "het bestaan ​​van gewelddadige gebeurtenissen werd ontkend", zoals de Holocaust.



Nieuws en journalistieke berichtgeving over dit soort bewegingen blijven wel mogelijk. “De context is belangrijk”, zegt YouTube daarover.