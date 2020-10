"Oorringen alleen voor meisjes? Geen enkel excuus dat dit nog in een schoolreglement staat"

Jongeren ervaren heel veel frustratie over kledingafspraken op school, zegt Notte. "We krijgen er geen specifieke klachten over binnen, maar bij elke enqûete of bevraging die we doen, zien we dit als probleem opduiken. Het is een van de belangrijkste dingen die leerlingen op hun school anders willen zien."



"Wij zijn al geen voorstander van kledingvoorschriften, maar dat dit nu gebeurt op basis van geslacht, of je een jongen of een meisje bent, dat maakt het alleen maar erger. Dat kan echt niet", zegt Notte. "Scholen mogen alleen maar een onderscheid maken als daar een geldige reden voor is. En als er een geldige reden is, kunnen we ons daarin vinden. Maar hier zien wij die geldige reden gewoon niet."