Oprichters Brailleliga geven hun naam aan plein in Sint-Gillis

Honderd jaar geleden richtten twee Brusselse vrouwen de Braillieliga op. Zowel Elisa Michiels als Lambertine Bonjean waren zelf blind. Elisa werkte als masseuse in het ziekenhuis van Elsene, Lambertine was leerkracht. Ze wilden een vrijwilligersvereniging oprichten om boeken om te zetten in brailleschrift. Uit dat initiatief ontstond de eerste bibliotheek voor blinden die uiteindelijk uitgroeide tot de Brailleliga, zoals we die vandaag kennen.