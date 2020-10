Leuvense landbouwer rooit aardappelen, maar vindt oude granaat

Vanmorgen, even voor 10 uur, is een oude Engelse granaat uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. Gisteren was die granaat ontdekt door een aardappelboer die aardappelen aan het rooien was. Hij legde het ding opzij en verwittigde de ontmijningsdienst DOVO.

Dovo kwam vanmorgen ter plaatse en omdat de bom in het open veld lag, ver van de huizen besliste die om de bom meteen ter plaatse te laten ontploffen.

De granaat werd in de tweede wereldoorlog gebruikt als munitie voor de "25 pounder", dat was het meest gebruikte Britse kanon. De naam verwijst naar het gewicht van de granaten. Die wogen 25 Engelse ponden of 11,5 kilogram.