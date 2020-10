Coronabarometer, avondklok of verplicht telewerk? Wat staat er vandaag op de agenda van het Overlegcomité?

Het Overlegcomité, is dat nu de nieuwe Veiligheidsraad? Bij de vorige regering onder leiding van Sophie Wilmès leken de grote beslissingen altijd te komen na een Nationale Veiligheidsraad. Al was dat niet altijd zo. Bepaalde dringende beslissingen, denk aan de mondmaskerplicht in de winkels of de befaamde kleurencodes voor reisbestemmingen werden genomen door het Overlegcomité. Maar nu lijkt het over en uit met de Veiligheidsraad en is het voortaan het Overlegcomité dat de krijtlijnen van het coronabeleid in ons land uittekent.

Vanwaar die ommezwaai? En is er eigenlijk veel verschil tussen de twee organen? De Veiligheidsraad werd in het leven geroepen na de aanslagen in ons land, op 22 maart 2016. Vooral de federale regering is daarin vertegenwoordigd en daarnaast kunnen er experten uitgenodigd worden, die dan advies geven. Het Overlegcomité daarentegen is een puur politiek orgaan dat de federale regering en de deelstaatregeringen samenbrengt. Het verschil lijkt miniem te zijn, want in beide organen zitten veelal dezelfde mensen. Maar volgens de regering is de Veiligheidsraad een "overbodige stap" en ook juridisch gezien lijkt de keuze voor het Overlegcomité logischer.

Wie zit er dan concreet rond de tafel? Uiteraard de premier van ons land, Alexander De Croo (Open VLD), de regionale minister-presidenten en zeker ook de ministers van Binnenlandse Zaken en van Volksgezondheid. Dat zijn respectievelijk Annelies Verlinden (CD&V) en Frank Vandenbroucke (SP.A). Vandaag zullen waarschijnlijk ook de federale vicepremiers en de vice-minister-presidenten aanwezig zijn. En ook de nieuwe coronacommissaris Pedro Facon zou mee rond de tafel schuiven.