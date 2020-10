Personeelsplatform en vakbonden bij VRT woedend over "frauduleuze praktijken"

"Het VRT-personeel is woedend", luidt het in een persbericht. "De voorbije dagen hebben we in de pers moeten vernemen dat sommigen aan de VRT-top jarenlang geld hebben verspild aan veel te dure, dubieuze overeenkomsten met externe medewerkers, schermgezichten en productiehuizen. En dit terwijl de interne medewerkers jarenlang telkens nieuwe besparingen opgelegd kregen."