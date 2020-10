Plan klaar om kleiputten Terhagen te saneren: actiegroep niet tevreden

Om dat te doen heeft OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, een plan goedgekeurd. Volgens dat plan moeten drie vervuilde kleiputten gesaneerd worden met restgrond van de werken van de Oosterweelverbinding. Eén van die putten is vervuild met asbest, de andere twee met gipsstort en huisvuil.

De actiegroep ‘Red De Kleiputten’ is niet tevreden met dat plan. Zij vinden dat enkel de put met het asbestafval gesaneerd moet worden. “Om een oppervlakte van 10 hectare te saneren, zouden ze 55 hectare bos gaan kappen. Dat is buiten proportie”, zegt Leen Schamp van de actiegroep. “Zoveel natuur en bos vernietigen in deze tijden van klimaatopwarming, dat is ontoelaatbaar.”