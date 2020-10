Problemen bij autofabriek Nedcar: opdrachtgever BMW stopt productie in 2023

De ongerustheid is momenteel het grootste probleem. “Ik kan wel zeggen dat het goedkomt, maar deze mensen willen een toekomst”, gaat Jean Wouters verder. “De ouderen weten al hoe het werkt, maar we hebben ook een jongere generatie aan boord. Die jonge mensen vragen zich af of het nog wel zin heeft dat ze blijven.”

“Voor één opdrachtgever werken, is een groot risico”, geeft Jean Wouters toe. “De toekomst voor Nedcar is met verschillende klanten werken.” Maar er zijn veel factoren die meespelen, en ook de coronacrisis speelt een belangrijke rol. “We moeten iets kunnen ontwikkelen waardoor we mensen kunnen vinden én ook zekerheid kunnen geven."