Ronde van Vlaanderen zonder toeschouwers: "sweep team" rijdt voorop en controleert op samenscholingen

De maatregelen staan in een schril contrast met de vorige jaren. Toen betekende de start van de Ronde telkens een groot feest in de stad Antwerpen, waarvoor duizenden toeschouwers kwamen opdagen. "Het is niet fijn dat er dit jaar niemand kan komen kijken. Als stad zouden we ook liever een groter publiek zien", zegt schepen van Sport, Peter Wouters (N-VA). "Maar we moeten onze koers ook verzorgen wanneer het even moeilijker gaat. Volgend jaar geven we er zeker weer een lap op", besluit hij.