"Rood" voor gevaar en "groen" voor oké: het hoe en waarom van kleurencodes

Naar "rode" landen op de coronakaart gaat u best niet op reis, en de Universiteit Gent gaat binnenkort in code rood in verband met het coronavirus. Waarom staat de kleur rood zo vaak symbool voor gevaar en problemen? Professor marketing en consumentengedrag Malaika Brengman (VUB) over de betekenis van de kleuren van de regenboog.