Al 11 huurders uit sociale woning gezet wegens fraude: " Rotte appels moeten eruit"

Door het samenwerkingsprotocol kan Woonpunt Mechelen de politie inlichten wanneer ze een vermoeden heeft dat er gefraudeerd wordt. “Als we brieven sturen en er komt geen antwoord op, dan kan de politie voor ons een kijkje nemen. Ook een wijkagent die vermoedens van fraude heeft, kan ons verwittigen. Samen stellen we dan een dossier op en dat brengen we naar de rechtbank."

Op één jaar tijd werden al zo’n 30 dossiers opgesteld. Elf huurders werden uit hun sociale woning gezet. “Dat zijn straffe resultaten. Natuurlijk is het beter als we niemand voor de rechter moeten brengen, maar die rotte appels moeten er echt uit”, aldus Orlians.