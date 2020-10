Slechtziende Rob wil aandacht voor blinden en slechtzienden in het verkeer: “Het kan soms gevaarlijk worden”

Rob is niet op zijn gemak door de elektrische voertuigen in het verkeer. "Elektrische steps en fietsen die je niet hoort, zijn gevaarlijk”, vertelt Rob. “Ik was in Antwerpen op de Meir aan het wandelen. Ik wou links afslaan toen een elektrische step aankwam. Een vriendin kon me net op tijd naar achter trekken.” Rob hoopt dat er in de toekomst meer aandacht komt voor blinden en slechtzienden in het verkeer.