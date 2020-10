Sluiting Nederlandse horeca: geen cafétoerisme in Antwerpse grensgemeenten op eerste avond

In Putte-Kapellen werd de kermis wel uit voorzorg al om 20 uur gesloten, maar alles verliep er zoals het hoort. Ook daar vlakbij, in het centrum van Stabroek, bleef alles rustig, zegt burgemeester Rik Frans (N-VA): "Ik ben speciaal rond 19 uur eens gaan kijken en toen stonden er alleen nog enkele ouders met kindjes bij de foorkramen. Ook in de cafés was alles kalm. Er waren er ook heel wat gesloten. Het gezond verstand heeft de bovenhand gehaald."

In Baarle-Hertog hetzelfde verhaal. Die gemeente bestaat uit een 20-tal lappen grond die volledig in Nederland liggen en er liggen ook enkele stukken Nederland op Belgisch grondgebied. Maar gisterenavond waren ook zo goed als alle Belgische horecazaken dicht. "Het is nu wel opvallend stil", zegt een late wandelaar. "Laten we maar hopen dat we het daarmee wegkrijgen, in beide landen."

Een Nederlandse restauranthouder is gelaten: "Als het moet, dan moet het, we kunnen er niks aan doen. Ik kan bezorgen en laten afhalen, maar andere restaurants niets. En dat kost veel geld."