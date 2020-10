Speelgoedmuseum Mechelen kijkt uit naar zomer 2022: nieuwe stek in nieuw stationsgebouw en 40ste verjaardag

Het nieuwe museum krijgt twee verdiepingen en de totale oppervlakte zal 3.500 m² bedragen. "Dat is niet groter dan het huidige gebouw, maar we gaan het wel grootser aanpakken met een nieuw museaal verhaal", legt Stroobants uit.

"Een speelgoedmuseum is heel belangrijk voor het publiek, omdat het een heel toegankelijke collectie heeft. Iedereen heeft in zijn leven ooit gespeeld of speelt misschien nog. Daarom willen we een museum zijn met een maatschappelijk doel, waar kinderen voor de eerste keer in hun leven komen en ervaren dat een museumbezoek heel tof kan zijn. Zo krijgen ze hopelijk de smaak te pakken om later nog vele andere musea te bezoeken", besluit Bart Stroobants.

Het nieuwe Speelgoedmuseum zal opengaan in de zomer van 2022. Het wordt dan ook 40 jaar.