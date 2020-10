De Ronde op 18 oktober: wie profiteert van het rare wielerjaar "waar vooral het mentale aspect speelde"? 

Als we rekenen dat er pas eind juli, begin augustus opnieuw kon worden gekoerst, dan hebben de wielrenners het ongeveer negen maanden zonder competitie moeten doen, de enkele vroege wedstrijden niet meegerekend. "Moeilijk, vooral mentaal. Je moet gaan trainen in het ijle. Normaal kennen de renners perfect hun programma: voorbereidingswedstrijden, rustperiodes enz. Nu was het continu 'ad hoc'-aanpassen," zegt Van Den Bosch. Wie daar in het kopke goed mee kon omgaan, was dus in het voordeel.



Maar het gaat niet enkel om de renner zelf: ook voor de teams was het improviseren, en het ene team is daar blijkbaar beter in geslaagd dan het andere. "Sommige ploegen zijn er zeer goed uitgekomen zoals het Jumbo-Visma (van Wout Van Aert en Primos Roglic, red.), andere teams stonden er niet op die manier, zoals Ineos (van ex-Tourwinnaars Chris Froome en Geraint Thomas, dat redelijk door het ijs zakte wat de Tour betreft, red.)".