Brand in Bever legt volledige loods in de as

De brandweer werd woensdagavond rond half elf opgeroepen voor een brand in een loods vol met stro, in de Akrenbos in Bever: "Bij aankomst stond de loods volledig in brand", zegt kapitein Danny Van Laethem "De loods was ongeveer 500 vierkante meter en stak vol met hooi. We zijn dan begonnen met de woning te vrijwaren en dan hebben we de loods zo veel mogelijk geblust, maar omdat er hooi in zat, moest de loods helemaal leeg gemaakt worden. We heben dat hooi naar een weide aan de overkant gebracht om het na te blussen, en daar zijn we toch enkele uren zoet mee geweest."