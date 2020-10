Premier De Croo: "Snel extra maatregelen nemen", Minister Vandenbroucke: "Situatie erger dan in Nederland en Frankrijk"

Vorige vrijdag zijn al strengere maatregelen in werking getreden. "We zullen daar de komende dagen het effect van zien", aldus de premier. "We mogen een vertraging van de groei van het aantal besmettingen verwachten. Maar het zal om een vertraging gaan, het zal nog steeds een groei zijn.

"Daarom ben ik ervan overtuigd dat er extra maatregelen nodig zijn", stelt De Croo. "Het zullen noodzakelijke maatregelen zijn die we snel zullen nemen." Morgen staat er een Overlegcomité gepland tussen de verschillende regeringen in ons land om striktere maatregelen te bespreken. De maatregelen zijn noodzakelijk om de druk op de ziekenhuizen onder controle te houden, zegt De Croo.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) voegde daar aan toe: "We staan voor een zeer ernstige situatie. Ze is veel ernstiger dan vorige week. De situatie is hier ernstiger dan in Frankrijk en Nederland". Dat zijn twee landen waar momenteel strengere maatregelen gelden dan bij ons.

"In zulke omstandigheden moet men actie ondernemen, maar niet improviseren", dixit Vandenbroucke. Welke maatregelen er concreet op tafel liggen van het Overlegcomité morgen, wil de minister niet zeggen. "Ik doe geen aankondigingspolitiek."