Strengere maatregels voor restaurants in Gistel: tafels van 4 en sluiten om 23 uur

Boriau beseft dat ze zich zal moeten herorganiseren. "Omdat we meer tafels nodig hebben en dus minder zitplaats hebben in het restaurant, kunnen we dit weekend niet onze reservaties aan tafel krijgen. We zullen moeten puzzelen en wellicht mensen moeten afbellen.”

Boriau moest het nieuws vernemen via Facebook. “Maar niet al onze klanten hebben Facebook. Het maakt het er nu weer een stuk ingewikkelder op, want dit komt ook niet in de nationale media. En hoe ga ik dat nu uitleggen aan een tafel van 5? Wij vinden het ook vreemd dat het nu al wordt beslist. Want morgen kan dat al een nationale maatregel worden. Het is jammer, want de klanten zullen wellicht naar de collega's in de buurgemeenten trekken.”