Vlaamse woonzorgcentra krijgen vrijdag en in weekend 1.000 extra coronatests

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke laat weten dat er intussen "intensief overleg" is geweest met het federaal testplatform en Vlaanderen voor morgen bijkomende tests voor de woonzorgcentra heeft aangevraagd. Dat gebeurde woensdagavond al. Daardoor zal Vlaanderen morgen en in het weekend 4.000 tests kunnen doorsturen naar de laboratoria, 1.000 meer dus dan normaal. Ook volgende week vrijdag en in het weekend is dat al het geval.

Het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) bevestigt aan Belga dat er woensdagavond door Vlaanderen meer testen zijn gevraagd. "En we hebben federaal onze verantwoordelijkheid genomen. We hebben die bijkomende tests gisterenavond gezocht en gevonden. Vlaanderen kan zowel vrijdag als zaterdag rekenen op 1.000 extra testen", legt woordvoerder Arne Brinckman uit. "We doen federaal ons uiterste best om tegemoet te komen aan de vragen van de regio's en we springen bij waar mogelijk", klinkt het.

Het kabinet-Vandenbroucke benadrukt nog dat de testcapaciteit voortdurend verhoogd wordt. Momenteel is sprake van zo'n 60.000 testen per dag voor heel België. Het is de bedoeling om dat aantal verder op te trekken naar 100.000 testen per dag tegen het einde van het jaar.