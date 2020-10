Thaise regering treft harde maatregelen tegen protesten

De maatregelen komen nadat antiregeringsbetogers een kamp hebben opgeslagen buiten het kantoor van de premier en de koninklijke autocolonne hebben gehinderd. De regering heeft daarnaast samenscholingen van meer dan vijf personen verboden.

Demonstranten eisen al maanden het aftreden van premier Prayuth Chan-ocha, de voormalige leider van de militaire junta. Ook willen de betogers een nieuwe grondwet en dat de monarchie wordt hervormd. Woensdag kwamen de protesten tot een voorlopig hoogtepunt. Donderdagochtend vroeg werden protestleiders Arnon Nampa en Panupong Jadnok opgepakt.

Met de maatregelen willen de Thaise autoriteiten voorkomen dat de betogingen escaleren. In het document waarin het samenscholingsverbod werd toegelicht, staat dat er bovendien een verbod geldt op de publicatie van nieuws of online berichten doe "angst kunnen veroorzaken" of invloed kunnen hebben op de nationale veiligheid of het moreel van het volk. Volgens het document kan de regering ook de toegang tot bepaalde plekken verbieden.