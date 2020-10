Torenkraan valt om op bouwwerf in Kruisem, kraanman lichtgewond ondanks val van 30 meter

“De machinist is in de stuurhut naar beneden gekomen. Gelukkig is hij slechts lichtgewond”, zegt brandweerkapitein Koen Desmet. De kraanman zat gekneld in zijn cabine en moest bevrijd worden door de brandweer. Er werden ook speurhonden ingezet om te zoeken naar mogelijke slachtoffers onder het puin. “Er liepen heel wat collega’s van het slachtoffer rond op de werf. Ze zijn ongedeerd gebleven, maar zijn natuurlijk erg onder de indruk.” Ook de kerk liep lichte schade op.