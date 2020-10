"Lessen op campus zijn plezante manier om door semester te gaan": studenten in Gent teleurgesteld over code rood 

Heel wat studenten hadden de nieuwe maatregel verwacht. Zowat alle studenten begrijpen de beslissing en reageren gelaten. Sara die taal- en letterkunde studeert had deze verstrenging zien aankomen: “Wij zaten al in oranje terwijl al de rest in geel zat. Dus nu iedereen naar oranje gaat, dacht ik wel dat wij rood zouden worden. Ik vrees dat het nog tot december zal duren en ik vermoed dat de examens ook weer online zullen zijn. Ik zie het niet zo positief in.”

De universiteit is er om te leren, maar ook om vrienden te maken en dat is moeilijk als je thuis moet blijven. Paulien zit in het eerste jaar sinologie en hoopt dat ze af en toe toch nog naar de les kan gaan om haar uitspraak te oefenen. Gaëlle is nog volop bezig te wennen aan de universiteit en zal de lessen missen. "Ik heb al maar een halve dag les, dat wordt nu niets meer. Ik kom naar de les om toch nog het gevoel te hebben dat in aan de universiteit studeer."