UZ Gent: alleen nog dringende ingrepen om plaats te maken voor coronapatiënten

De niet-dringende ingrepen die al gepland zijn vanaf volgende week kunnen wel nog doorgaan. Die patiënten worden dus zeker in het UZ Gent verwacht. “Het is een redelijk lichte maatregel waarmee we vooral personeel willen vrijmaken om te zorgen voor coronapatiënten. We evalueren de komende dagen of we hiermee voldoende bedden en personeel vrijmaken en verlengen indien nodig", zegt het UZ Gent.

Voor kinderen en jongeren met corona is er plaats voorzien in het Kinderziekenhuis, maar momenteel zijn er daar geen besmette patiënten.