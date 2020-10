Van "enkel voor mensen die niet kunnen rijden" tot de norm: de onstuitbare opmars van de automatische versnellingsbak

De opmars van de automatische bak is al een tijd geleden ingezet, zei Kneuts, terwijl het anderzijds nog niet zo lang geleden is dat wie een auto kocht met een automatische versnellingsbak, het stempel kreeg opgedrukt dat hij openlijk had toegegeven dat hij niet met de auto kon rijden.

Een automatische versnelling werd ook geassocieerd met loggere, zwaardere auto's en daar is een verklaring voor, zei Kneuts. De Amerikaanse autoindustrie heeft van in het begin ingezet op automatische versnellingsbakken, en dan denk je meteen aan van die "grote sleeën die eigenlijk alleen maar gemaakt zijn om rechtdoor te rijden, puur voor het comfort en niet meer dan dat", terwijl de kleinere, vinnigere en sportievere Europese auto's meestal of bijna uitsluitend geleverd werden met een manuele versnellingsbak.

Het eerste Europese merk dat puur automatisch ging, was het Nederlandse DAF, "maar ja, als je een DAF kocht, dan haalde je meteen de spot van heel de gemeente over je heen", zo zei Kneuts.