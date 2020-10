Van haar tot pruik: hoe een geknipte paardenstaart in een pruik van een kankerpatiënt belandt

Sophie, een goede vriendin van Kirsten, kreeg in september 2013 de diagnose borstkanker. Het was meteen duidelijk: een borstamputatie en preventieve chemotherapie met haarverlies tot gevolg. “Ze was toen net 30 jaar geworden. Het was een enorme shock, je verwacht niet dat zoiets bij zo iemand jong kan gebeuren”, zegt Kirsten. “Bovendien is de moeder van een andere goede vriendin aan borstkanker overleden. Het was dus maar een kleine moeite om mijn haar te laten groeien. Zo draag ik toch een beetje mijn steentje bij voor lotgenoten van Sophie.” Kirsten haar paardenstaart van 35 centimeter gaat eraf en wordt via de post naar Think Pink gestuurd.

